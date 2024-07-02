التحريات تكشف سبب سقوط مصعد عقار وإصابة 7 أشخاص فى المهندسين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن سبب سقوط مصعد عقار في المهندسين بالعجوزة، وإصابة 7 أشخاص، هو الحمولة الزائدة، حيث تعرض المصعد للسقوط من الطابق السابع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم جراء الإصابات المتنوعة التي لحقت بهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في حادث سقوط المصعد، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بسقوط مصعد بداخله عدد من الأشخاص في منطقة المهندسين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم مصعد العقار "أسانسير"، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.