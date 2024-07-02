اليوم السابع
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الأوقاف تنشر أسماء المتميزين من مسئولى الدعوة الإلكترونية بالمديريات

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 09:50 ص
الأوقاف تنشر أسماء المتميزين من مسئولى الدعوة الإلكترونية بالمديريات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة للمتميزين من مسئولي الدعوة الإلكترونية والمنسقين الإعلاميين بمديريات الأوقاف الإقليمية خلال شهر يونيو 2024م على النحو التالي:

1. محمد جابر كامل السيد - المنيا - 1500 جنيه
2. محمد إبراهيم عبده رمضان - السويس - 1200 جنيه
3. حسام الدين عبد الفتاح نصار - الغربية - 1200 جنيه
4. محمد لطفي أنور أحمد - المنيا - الشيخ مسعود - 1200 جنيه
5. مصطفى محمود عبد الوهاب حامد - المنيا - ديرمواس - 1200 جنيه
6. محمود محمد فتح الباب حسن  - المنيا - بنى مزار - 1200 جنيه
7. محمد وجيه عبد المهيمن سلام - الغربية - زفتى - 1200 جنيه
8. رضا مرعى إبراهيم أبو اليسر - المنيا - دروة - 1200 جنيه
9. طه ممدوح عبد الوهاب جاد - المنيا - ملوي - 1200 جنيه
10. أحمد محمد متولي طنطاوي - الدقهلية - 1200 جنيه
11. أسماء محمد عزمي - الفيوم - 1200 جنيه
12. مؤمن عطا وهيب محمد - المنيا - منقطين - 1000 جنيه
13. مصطفى حسن حسين إبراهيم - المنيا - العدوة - 1000 جنيه
14. محمد زغلول محمد عبد المعبود - المنيا - مطاي - 1000 جنيه
15. نبيل محمد حسنين - أسوان - 800 جنيه
16. عاطف محمد عوض السيد الحلو - الدقهلية - شرق المنصورة - 800 جنيه
17. صبري أبو العطا محمد أبو العطا - شمال سيناء - شرق العريش - 800 جنيه
18. حازم محمد عبده السيد محمود - دمياط - فارسكور - 800 جنيه
19. جودة السيد محمد جاويش - البحيرة - 800 جنيه
20. ناصر شيبة مغربي علي - القليوبية - 800 جنيه
21. أحمد عبد العزيز محمد عبد الحليم - أسيوط - 800 جنيه
22. نصر عبد الحميد على خضر - كفر الشيخ - 800 جنيه
23. أحمد زكريا أحمد شتا - الإسكندرية - 800 جنيه
24. تامر محمد أحمد حسن - القاهرة - 800 جنيه
25. الحريري علي عباس محمد - قنا - 500 جنيه
26. محمود محسن سعد أبو السعود - دمياط - 500 جنيه
27. مصطفى حسن حسين إبراهيم - المنيا - 500 جنيه
28. محمد رفعت عبد الجواد - الوادي الجديد - 500 جنيه
29. عمرو اسماعيل علي طه - الشرقية - 500 جنيه
30. أحمد عبد التواب مشرف مشرف - بني سويف - 500 جنيه
31. محمود عبد العال محمود عبد العاطي - سوهاج - 500 جنيه
32. عبد الله جاد أحمد الإمام - بورسعيد - 500 جنيه
33. حسين السيد حسين البنديري - شمال سيناء - 500 جنيه
34. السيد علي السيد علي عمارة - الجيزة - 500 جنيه.

 







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