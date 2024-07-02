ارتفاع الطلب العالمى على النفط بـ350 ألف برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

ارتفع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 350 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 103.5 مليون برميل يوميا، مشكلاً بذلك ارتفاعاً بحوالي 2.2 مليون برميل يوميا، أى بنسبة 2.2% على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب في دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والهند، والدول الأسيوية الأخرى بخلاف الصين، ودول أمريكا اللاتينية فى حين كان لانخفاض الطلب على النفط فى كل من دول الأمريكيتين ودول أوروبا والصين ودول إفريقيا ودول أوراسيا، دوراً فى الحد من ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الأول من عام 2024.