ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.16 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مدعمة بتوقعات بعجز في المعروض ناجم عن ذروة استهلاك الوقود في فصل الصيف وتخفيضات أوبك بلس في الربع الثالث من العام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.2% إلى 85.16 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو 0.2 %إلى 81.71 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع الخامان نحو 6% في يونيو الماضي، حيث وصل سعر برنت عند التسوية إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل في الأسبوعين الماضيين بعد أن مددت مجموعة أوبك التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط بشكل كبير حتى عام 2025.

وإزاء ذلك توقع المحللون حدوث عجز في الإمدادات في الربع الثالث حيث يؤدي الطلب على وسائل النقل وأجهزة التكييف خلال الصيف إلى انخفاض مخزونات الوقود.