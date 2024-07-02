اجتماع لمناقشة تنفيذ الخطة السنوية بالشباب والرياضة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

عقدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعا مع إدارة المراجعة الداخلية، والحوكمة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية؛ لمناقشة طرق ومتطلبات تنفيذ الخطة السنوية للمراجعة الداخلية، والحوكمة بالهيئات الشبابية والرياضية على مستوى محافظة الدقهلية.

تناول الاجتماع مناقشة سبل، وطرق، ومتطلبات تنفيذ الخطة السنوية للمراجعة الداخلية، والحوكمة للهيئات الشبابية، والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالإضافة إلى الإدارات الداخلية بالمديرية، وعمل التقارير المطلوبة للجهات الرقابية ومنها الرقابة الإدارية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة المركزية للرقابة، والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.

وأكدت الدكتورة منى عثمان على تحري الدقة عند عمل لجان المراجعة الداخلية، والحوكمة، فى تحليل المعلومات، والبيانات، والمخرجات المختلفة المتعلقة بالجهة؛ للتأكد من تطبيقها للأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات المالية، وإبلاغ الإدارة في حال ملاحظة أي خلل في التطبيقات.

وفي نفس السياق وعدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بتذليل كافة العقبات، وتسهيل كافة الأمور؛ لإنحاز الأعمال المطلوبة، وتنفيذ الخطة، التي تم اعتمادها من محافظ الدقهلية، وهيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة، في ضوء تحقيق العدالة، والتنمية المستدامة لنظم العمل والبرامج، وتقديم تغييرات جوهرية في أنظمة العمل بفضل جهود المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية.