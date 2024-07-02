إنقاذ 6 وانتشال 14 جثة.. انتهاء رفع أنقاض المنزل المنهار بحي شرق بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انتهاء جهود رفع أنقاض المنزل المنهار بحي شرق، حيث تمكنت جهود فرق الحماية المدنية من استخراج 14 جثة وإنقاذ 6 مصابين كحصيلة نهائية للحادث، معلنًا استمرار عمل اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة وإخلاء المتضرر منها، حفاظاً على حياة المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تفقد موقع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بتفرعات شارع رياض بحي شرق أسيوط، وتابع على مدار 24 ساعة جهود رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين، بحضور اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد وفيق فوزي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط، والدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق الإسعاف، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، ويحيى زكريا أبو رحمة مدير عام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة، وسيد عبد الجواد رئيس حي شرق، ويسرى عمران مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

كما شارك في جهود الإنقاذ عيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح، وعبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ومسئولي الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه وفور الإبلاغ عن الحادث تم توجيه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بقيادة مجدى نجيب وكيل الوزارة بأسيوط ومسئولي وحدة حماية الطفل بالمحافظة ومسئولي جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة لتقديم المساعدة والدعم العاجل للمصابين وأسر المتوفيين وكافة الأسر المتضررة من انهيار المنزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.



كما وجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية والإسعاف لجهودها في البحث عن مفقودين أسفل الانقاض، وإنقاذ المصابين وانتشال الجثث على مدار 24 ساعة متواصلة وجاهزيتهم العالية، كما وجه الشكر لرؤساء الاحياء والمراكز وكافة الجهات المشاركة في الإنقاذ ورفع الانقاض، لافتَا إلى إنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري، بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحي شرق لسرعة رفع الإنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الانقاض، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.



وأوضح المحافظ، أن الحصيلة النهائية للحادث تمثلت فى إنقاذ 6 مصابين واستخراج 14 جثة من سكان المنزل المنهار، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان العام.



وكان محافظ اسيوط قد قرر تشكيل لجنة هندسية من قيادات المحافظة وممثلي كلية الهندسة بجامعة أسيوط وتضم في عضويتها ممثلي مديرية الإسكان والادارة الهندسية بالحي والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها وإخلاء المتضرر منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.