محافظ أسيوط يتابع جهود البحث عن مفقودين أسفل المنزل المنهار بحى شرق

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة مستمرة، أعمال البحث عن مفقودين أسفل المنزل المنهار بحي شرق أسيوط، وتكثيف الجهود لرفع أنقاض المنزل، لافتًا إلى أن جهود الإنقاذ أسفرت حتى الآن عن إنقاذ 6 اشخاص من أسفل الانقاض وإستخراج 5 جثث من سكان المنزل المنهار، معلنًا تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة واخلاء المتضرر منها، حفاظاً على حياة المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تفقد صباح اليوم حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بتفرعات شارع رياض بحي شرق أسيوط، بحضور اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والعميد وفيق فوزي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط ،والدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق الإسعاف ،ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ويحيى زكريا أبورحمة مدير عام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ويسرى عمران مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ،وعيون ابراهيم رئيس حي غرب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح وعبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ومسئولى الحماية المدنية والاسعاف ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، إنه تم توجيه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بقيادة مجدى نجيب وكيل الوزارة بأسيوط ومسئولي وحدة حماية الطفل بالمحافظة ومسئولي جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة لتقديم المساعدة والدعم العاجل للمصابين وأسر المتوفيين وكافة الأسر المتضررة من انهيار المنزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء وتواصل قوات الحماية المدنية والإسعاف جهودها للبحث عن مفقودين أسفل الانقاض، لافتًا إلى إنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع بعدد 10سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحى شرق لسرعة رفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الانقاض، ،وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة ،مشيرًا إلى أن الاحصاءات الأولية للحادث حتى الآن تمثلت في نجاح قوات الحماية المدنية في إنقاذ 6 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة من أسفل الانقاض، كما تم استخراج 5 جثث من سكان المنزل وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط العام والايمان العام وجارى تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.

وقرر محافظ اسيوط تشكيل لجنة هندسية برئاسة من كلية الهندسة بجامعة أسيوط وتضم في عضويتها ممثلي مديرية الإسكان والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.

