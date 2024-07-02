إزالة 64 إعلانا مخالفا وتقنين 19 أخرى ورصف طريق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن إزالة 64 إعلان مخالف وتقنين 19 آخرين بمدينة مطوبس، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلانات بديوان عام المحافظة، ووحدة التدخل السريع.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار فى التصدى لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه جاري وضع طبقة الأسفلت لرصف طريق «بيلا - الجرايدة - الكراكات» بطول 19 كيلو متراً بنطاق مركز بيلا، تحت إشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال رصف طريق «بيلا – الجرايدة - الكراكات» البالغ طوله 19 كيلو مترًا، وبتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، بدأً من قرية الكراكات مروراً بشارع بورسعيد بمدينة بيلا وصولًا لقرية الجرايدة وتقاطع الطريق الجديد مع طريق بلقاس الحامول، ويعد هذا الطريق من أهم المحاور المرورية المهمة التي تربط مدينة بيلا وقراها ببعضها البعض وبالمحافظات المجاورة، تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن عمليات الرصف تتم بناءً على خطة تعتمد على حجم الكثافة المرورية على الطريق ومدى ربطه لأكثر من منطقة أو قرية أو مدينة لتحقيق أعلي معدلات للتنمية والخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بسرعة نهو كافة الأعمال فى الوقت المحدد لها، ومراجعة المرافق والبنية التحتية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.