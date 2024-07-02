أونروا: مجاعة تلوح فى الأفق مع إجبار 84 ألف شخص على النزوح من غزة

نيويورك (أ ش أ)

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين "أونروا"، أن ثمة مجاعة تلوح فى الأفق مع إجبار 84 ألف شخص على النزوح من شرق مدينة غزة فى غضون أيام، بسبب استمرار القتال الإسرائيلى العنيف خاصة فى منطقة الشجاعية والذى تسبب فى قطع الوصول إلى مركز رئيسى لتوزيع المساعدات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت المتحدثة باسم وكالة الأونروا لويز ووتريدج، الدمار في المناطق المتضررة - التى تمتد على حوالي سبعة كيلومترات مربعة - بأنه "مروع"، مشيرة إلى أن معظم الناس فقدوا منازلهم - إما كليا أو جزئيا - واضطروا إلى الفرار وليس بحوزتهم سوى القليل من الأمتعة التي يمكنهم حملها، مشيرة إلى أن الناس يأكلون أوراق الأشجار أو لا يحصلون إلا على الدقيق للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن استمرار العنف الإسرائيلي، حال دون أن تتمكن الأونروا من الوصول إلى مركز التوزيع التابع لها في حي التفاح بمدينة غزة، بسبب قربه من خط المواجهة.

وقالت إن الأونروا وزعت بالفعل المياه والطرود الغذائية والدقيق بهدف مساعدة من تم تشريدهم .. مشيرة إلى استلام الوكالة بعض الوقود عبر السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل، حيث دخلت كمية محدودة من وقود الديزل إلى القطاع لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات تحلية المياه.