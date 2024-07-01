الأونروا: الاستجابة مستحيلة بغزة في ظل القيود الإسرائيلية على المساعدات

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، إن قيود إسرائيل المشددة على وصول المساعدات إلى قطاع غزة تجعل تقديم الاستجابة الإنسانية "أمرا صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا".



وقالت مسئولة الاتصالات بـ"الأونروا" لويز ووتردج - في تصريح للصحافة نشر على حساب الوكالة على منصة (إكس) - إن هناك حاجة إلى سماح مستمر بالوصول حتى يتسنى تقديم مُساعدات مُنقذة للحياة إلى غزة.



وفي معرض وصفها لمعاناة فرق الإغاثة بغزة، قالت ووتردج: "نكافح للحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية على إدخال المساعدات وتسليمها، بهدف ضمان سلامة فرقنا وسلامة المساعدات في آن واحد".



واختتمت بالقول: "لدينا أطباء وممرضون يعملون في غزة، لكن ما فائدة وجودهم مع عدم توفر الدواء بسبب القيود الإسرائيلية المشددة؟".