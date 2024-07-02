اليوم السابع
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أكبر جنوح جماعى منذ 25سنة.. جهود مكثفة لإنقاذ 125 دولفين بالمحيط الأطلسى

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:09 م
أكبر جنوح جماعى منذ 25سنة.. جهود مكثفة لإنقاذ 125 دولفين بالمحيط الأطلسى جهود إنقاذ الدلافين
كتب محمد رضا

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تقطعت السبل بنحو 125 من الدلافين ذات الجوانب البيضاء فى المحيط الأطلسى، يوم الجمعة، فى كيب كود، ونفق ما لا يقل عن 10 منها، مما استدعى جهود إنقاذ مكثفة، وفقًا لمنظمة إنقاذ الحيوان، كما كشف مقطع فيديو نشره موقع وكالة "أسوشيتدبرس"، جهود الإنقاذ المكثفة للدلافين الجانحة.

وأكد الصندوق الدولى لرعاية الحيوان أنه يساعد الدلافين العالقة فى جزيرة جوت - أو الجزيرة العظيمة - فى ويلفليت، على نهر هيرينج فى ماساتشوستس، ووصفت المجموعة المنطقة بأنها موقع صعب للغاية ومليء بالطين الخطير، خاصة بعد نفوق 10 دلافين أثناء عمليات الإنقاذ، وذلك وفقًا لما نشره موقع "abcnews".

وقالت المجموعة إنه مع انخفاض المد فى الساعة 11:23 صباحًا، كان الفريق فى المياه الضحلة سيرًا على الأقدام فى محاولة لإرجاع الدلافين إلى المياه العميقة، وتحتفظ المنظمة بثلاث سفن صغيرة فى المياه لمواصلة إرجاع الدلافين الجانحة إلى المياه العميقة، وتستخدم أجهزة إرسال تحت الماء لحث الدلافين على السير فى الاتجاه الصحيح.

بدورها، قالت ستايسى هيدمان، مديرة الاتصالات بالمجموعة: "لا يوجد سبب محدد لجنوح هذه الدلافين، وتعد كيب كود نقطة ساخنة لجنوح الدلافين على مستوى العالم بسبب انحناء شواطئنا وتقلبات المد والجزر لدينا".

محاولات إنقاذ الدلافين الجانحة من المياه الضحلة بأمريكا
محاولات إنقاذ الدلافين الجانحة من المياه الضحلة بأمريكا

ولفتت إلى أنه "كان هناك ما لا يقل عن 25 موظفًا من IFAW و100 متطوع فى موقع الحادث، كما حصلت المجموعة أيضًا على دعم من Whale and Dolphin Conservation، ومركز الدراسات الساحلية، وAmeriCorps of Cape Cod، وNew England Aquarium".

وأضافت هيدمان: "إن هذا هو أكبر حادث جنوح جماعى للحيوانات فى تاريخ استجابة صندوق رعاية الحيوان الدولى على مدى 25 عامًا".

جهود انقاذ الدلافين الجانحة
جهود انقاذ الدلافين الجانحة
 






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