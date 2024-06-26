تعرف على killer false whale أهم أنواع الدلافين نادرة الظهور بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم البحر الأحمر عدد كبير من الكائنات البحرية النادرة ومن بينها الدلافين التى تنتشر بشكل كبير فى مدينة الغردقة من بينها ذو الأنف الزجاجية وكذلك النوع النادر الذى يسمى killer false whale والتى يطلق عليه اسم القاتل الكاذب تعرف عليه فى المعلومات الآتية:

القاتل الكاذب من الدلافين نادر الظهور ورصد لعدة مرات فى المياه العميقة وعلى سطح البحر فى شواطئ الغردقة، وهو من فصيلة الحيتان ويشبه الحوت القاتل .

وكشف الباحث البيئى عبد الله عابد، أن الدولفين القاتل الكاذب اسمه العلمى killer false whale، ونادر الظهور ولا يظهر إلا فى مجموعات وسرب يضم نفس النوع من الدلافين ولا يصاحب فصيل أو نوع آخر فى الظهور.

وأضاف الباحث البيئى، أن تلك النوع من الدلافين سجل ظهوره أول مرة فى مياه البحر الأحمر عام 1985، وهو دولفين مسالم، ويعتبر ظهوره دليل كبير على التنوع البيولوجى فى البحر الأحمر.

وكشف الباحث البيئى، أن من قرابة عامين تقريبا وأثناء رحلة بحرية رصد العاملين فى النشاط البحرى مجموعة مكونة من 7 دلافين القاتل الكاذب ووصفها آنذاك أن أشكالها غريبة وأحجامها كبيرة، وتبين أنها بعد ذلك من نوع القاتل الكاذب.







