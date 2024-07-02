اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 09:34 ص
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أسعار اللحوم اليوم فى مصر تسجل استقرارا بين 320 لـ 420 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:00 ص
أسعار اللحوم اليوم فى مصر تسجل استقرارا بين 320 لـ 420 جنيها للكيلو اللحوم - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلنت شعبة القصابين استقرار اللحوم "العجالي "بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم  الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ فى الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.







اللحوم

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أسعار اللحوم

اسعار اللحوم

اسعار اللحوم اليوم




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