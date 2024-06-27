اللحوم البلدى والضانى في الأسواق اليوم تسجل استقرارا ملحوظا

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار اللحوم في الأسواق، استقرار ملحوظ وسجلت اللحوم "العجالي " مستويات تراوحت بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية، وتختلف أسعار اللحوم من منطقة إلى أخرى وكذلك من محافظة إلى أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.