أزهر الإسكندرية: لا يوجد شكاوى من لجان الامتحانات على مستوى معاهد المحافظة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور بشير عبد الله، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنتي فتيات الشعراوي النموذجي، وفتيات سيدي بشر، التابعتين لإدارتي غرب والمنتزه التعليميتين؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط العمل داخل اللجنة، وعدم وجود أي معوقات أو شكاوى من الطلاب والطالبات.

كما اطمأن على سير الامتحانات الشفوية وعدم وجود أي عائق خلال توثيق الامتحانات الشفهية للطلاب.

كما تابع أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، لجنة بنين الإسكندرية؛ والتأكد من الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية وعدم وجود أي معوقات داخل اللجنة.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.