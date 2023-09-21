وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف جهودها لتمكين المرأة اقتصاديا وحمايتها من العنف

الشرقية- إيمان مهنى

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية ، عدد من الأنشطة التوعوية، وذلك في إطار تكثيف جهودها بنطاق المحافظة، لتمكين المرأة اقتصادياً وحمايتها من العنف.

وقالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام محافظة الشرقية، إن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوة بعنوان (ترشيد الاحتياجات) تناولت شرح فكرة مبسطة عن استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، من خلال ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والغاز والطعام واتباع مبدأ الإدخار، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل، وعقدت الندوة بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص برئاسة حى ثانى الزقازيق نظمت ندوتين الأولى عن ، حقوق المرأة في الإسلام والعنف ضد المراة وأضرار زواج القاصرات وختان الاناث والزواج العرفي فضلاً عن التوعية بعدم الانسياق وراء الاشاعات المغرضة.

والندوة الثانية عن التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مساعدتهن لتأسيس مشاريع صغيرة بقروض ميسرة من الصندوق الإجتماعى والبنك الزراعى وتنظيم معارض لتسويق منتجاتهن وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و مديرية الأوقاف .

أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنة بل مكون أساسى له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة.