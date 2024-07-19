‫الزراعة: إصدار 277 ترخيصاً لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بأنه تم إصدار 277 ترخيصاً لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية منهم (147 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، و (52) ترخيص مميكن صادر من خلال المنصات الرقمية لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى إصدار عدد (130 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما تم الموافقة على تسجيل (197) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (135) تسجيلة محلية، (62) تسجيلة مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى فضلاً عن إصدار (20) موافقة فنية لإقامة مشروعات حيوانية وداجنة جديدة في الظهير الصحراوي طبقاً لمعايير وضوابط الأمن والأمان الحيوي.

كما تم إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على (7) مصانع أعلاف فى ثلاثة محافظات (الأسكندريه – المنوفيه – كفر الشيخ) ب (15) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

- كما تم إصدار موافقات تصدير دواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) وأعلاف وإضافاتها، ومصنعات دواجن إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأوغندا، وأسبانيا والصين والبرتغال واليونان وإيطاليا وألمانيا وهولندا.



