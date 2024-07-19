وول ستريت جورنال: إسرائيل تستعد بهدوء لحرب حزب الله وتتوقع آلاف الضحايا

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رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إسرائيل تستعد لحرب أخرى وتعمل بهدوء؛ استعدادا لعواقبها، حيث تتوقع إطلاق حزب الله 4000 صاروخ يوميا ووقوع آلاف الضحايا، حال بدء تلك الحرب.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مجمع "رمبام" للرعاية الصحية فى إسرائيل يقوم بمعالجة الجرحى من "حرب غزة" فى الأدوار العليا من المبنى لكن فى القبو يستعد المستشفى لما يمكن أن تكون الحرب القادمة فى البلاد مع حزب الله.



وذكرت الصحيفة أن المستشفى أنشأت أربع غرف عمليات وجناح للولادة ومركز لغسيل الكلى على ثلاثة مستويات فى مرآب السيارات تحت الأرض، كجزء من خطته لمواصلة العمل فى حالة تبادل إطلاق النار اليومى بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود مع لبنان.



وجرى وضع أسرة المستشفيات بجوار خطوط الأكسجين والشفط المدمجة داخل جدران ساحة انتظار السيارات، وتم تكديس الأدوية على أرفف قابلة للطي، وتعليق قنوات التهوية من السقف. ويتدرب الأطباء على إخلاء أقسامهم إلى مرآب السيارات، استعدادًا لنقل العمليات تحت الأرض فى غضون ثمانى ساعات والاستعداد لاستقبال المرضى الجدد.



وقال الدكتور مايكل هالبرثال، مدير المستشفى: "نتوقع سقوط آلاف الضحايا هنا. وهذا ما نحن مستعدون له".



وتستعد مراكز الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ والسكان فى جميع أنحاء إسرائيل لحرب يمكن أن تفوق بكثير الأضرار الناجمة عن الصراع مع حماس. فحزب الله أفضل تدريباً وأكثر تسليحاً، ويقدر الخبراء مخزونه من الصواريخ بنحو 150 ألف قذيفة قادرة على تحديد مدى تدمير البلاد بأكملها.



وبدأ حزب الله بمهاجمة إسرائيل فى اليوم التالى للهجمات التى قادتها حماس فى "7 أكتوبر"، وتقول إنها لن تتوقف حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة. وأدى القتال إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من كل جانب. وتهدد إسرائيل بحرب واسعة النطاق إذا لزم الأمر لتأمين حدودها الشمالية وإعادة الناس إلى منازلهم.



وإذا حدث ذلك، فإن سلطات الطوارئ والبلديات الإسرائيلية التى أطلعها الجيش، تتوقع سقوط 4000 صاروخ وقذائف صاروخية كل يوم، وهو ما قد يؤدى - على الأرجح - إلى شغل الدفاعات الجوية. وقد تصل الخسائر فى الأرواح اليومية إلى الآلاف. ومن المحتمل أن يكون هناك مئات الحرائق وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية العامة والمنازل الخاصة، وكل ذلك يستنزف موارد فرق الاستجابة.



وقد يكون الدمار فى لبنان واسع النطاق أيضاً. وتقول السلطات الصحية فى غزة إن الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة دمر أكثر من نصف مبانى القطاع، وفقا لتقدير حديث يستند إلى بيانات الأقمار الصناعية، وأدى إلى مقتل أكثر من 38 ألف شخص.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت - فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" خلال يناير - إن الجيش يمكنه "نسخ ولصق" ما حدث فى غزة إلى بيروت إذا دفعه حزب الله إلى ذلك.



وتقوم جمعيات أصحاب المنازل فى جميع أنحاء إسرائيل بإزالة الملاجئ المتربة فى المبانى السكنية، وإصلاح السباكة وتخزين المياه والإمدادات لتكون جاهزة للإقامة الطويلة تحت الأرض. ويحتفظ البعض فى تل أبيب بحقائبهم الضرورية المعبأة عند الباب. ويجرى تعزيز أطقم الطوارئ، ويتم تأمين الإمدادات الضرورية مثل الدم.



وقال الدكتور هالبرثال إن حرب إسرائيل الأخيرة مع حزب الله، والتى استمر 34 يومًا عام 2006، والتى سقط حينها حوالى 70 صاروخًا على مقربة من المستشفى كانت تجربة دفعت المستشفى إلى بناء منشأة تحت الأرض، والتى يدعى أنها المنشأة الطبية الأكثر تحصينًا فى العالم. وأضاف أن وزارة الصحة الإسرائيلية طلبت من رامبام الاستعداد لزيادة طاقتها بنسبة 40% إذا اتسع نطاق القتال.



وتابع: "السيناريو المرجعى لدينا هو حرب تستمر 60 يوماً على الأقل مع سقوط صواريخ قوية جداً حولنا كل أربع دقائق".



وقام إيلى بن، المدير العام لمنظمة ماجن ديفيد أدوم، وهى المنظمة غير الربحية التى تدير الاستجابة الطبية الطارئة فى إسرائيل، بتخزين الإمدادات خلال الأشهر القليلة الماضية فى منشأة تحت الأرض جنوب تل أبيب.



وتدير نجمة داود الحمراء - أيضًا - بنك الدم الوطنى الإسرائيلي، والذى حولته مركزيًا إلى تحت الأرض فى أكتوبر لحمايته من الهجمات. وكانت المنشأة تعالج 1500 وحدة دم يومياً فى ذروة الحرب الحالية. ويتم تدوير بعض هذه الوحدات من خلال احتياطى الدم الاستراتيجى فى إسرائيل، والذى تحرسه نجمة داود الحمراء فى قبو مبرد مراقب عن كثب، على ثلاثة طوابق تحت الأرض.



وتقوم نجمة داود الحمراء بتجهيز "المستجيبين" الأوائل المحليين ليكونوا جاهزين فى البلدات الصغيرة فى إسرائيل، بدءاً بتلك الأقرب إلى لبنان.



وقال الضابط الكبير كفير بيبيتكو، المسؤول عن عمليات مكافحة الحرائق الوطنية، إن خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تقوم بتدريب أكثر من 150 فريق استجابة مدنى فى المجتمعات الواقعة على بعد 18 ميلاً من حدود إسرائيل مع لبنان.



وتم تجهيز الفرق بمركبات صغيرة لمكافحة الحرائق صالحة لجميع التضاريس؛ مما يسمح لهم بالتحرك بسرعة عبر الأراضى الزراعية فى المنطقة. وتسببت الغارات الجوية التى شنها حزب الله فى اندلاع أكثر من 100 حريق فى شمال إسرائيل، بما فى ذلك حريق فى يونيو استمر لعدة أيام.