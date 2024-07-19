وكيل صحة الغربية يتفقد المعمل المشترك ويوجه بسرعة إنهاء أعمال ترميمه

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، المعمل المشترك بطنطا، لمتابعه أعمال الترميم وسير العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

كما تفقد سير العمل بمعمل المياه البكتريولوچى، ومتابعه سرعه إنهاء النتائج، وأيضا معمل الميديا، ومعمل المعادن الثقيله، وحجرة استلام الأغذية، ومعمل المبيدات، ومعمل المياه الكيماوى، ومعمل الأغذية كيماوى، والتأكد من عمل الأجهزة المعملية بكفاءة، وتواجد القوى البشرية، وتوافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة للعمل، رافقه الدكتوره إيمان العشرى مدير إدارة المعامل بالمديرية.

وناقش وكيل الوزارة رؤساء الأقسام، حول طبيعه عمل كل قسم والجهود الموجوده بالأقسام، موجها بسرعه إنهاء أعمال الترميم، والاستغلال الأمثل لجميع الأجهزة المعملية المتاحة، ومتابعة خطوط السير لتسليم وتسلم العينات المختلفة، وأماكن سحب العينات للراغبين فى تلقى الخدمة وإجراء الفحوصات المعملية، واستلام النتائج، مشيدا بالجهد المبذول من العاملين وأهميه المعمل المشترك ودوره البارز فى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.