الصحة: تقديم الخدمات لـ7 ملايين و200 ألف مواطن بعيادات التأمين الصحى المسائية

كتب: وليد عبدالسلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ7 ملايين و200 ألف مواطن من خلال العيادات المسائية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، منذ بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية في شهر أكتوبر 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق منظومة العمل في العيادات المسائية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ساهم في خفض الازدحام والتكدس بالعيادات الصباحية، بنسبة 30%، مما انعكس إيجابياً على رضاء المنتفعين، وساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن العيادات تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية، ومنها (المخ والأعصاب، والأطفال، والرمد، والنساء والتوليد، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة)، فضلاً عن خدمات المعامل والأشعة والخدمات الصيدلية، وذلك من الساعه الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً.

ومن جانبة، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه استمراراً لدعم منظومة العيادات المسائية، عملت الهيئة على خطة توسع لتغطية 22 محافظة، ليصل عدد العيادات إلى 95 عيادة مسائية، بالإضافة إلى افتتاح وإدارة الهيئة للعيادة المسائية بمستشفى القاهرة الجديدة، بالتعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة والتي قدمت خدماتها لما يزيد عن 2400 منتفع خلال شهر يونيو الماضي 2024.

وأكد «ضاحي» أن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل ضمن الهيئة العامة للتأمين الصحي تضمنت عدة محاور، على رأسها الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن بينها خدمات العيادات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العمل بها وتفعيل الحجز الإلكتروني، وتفعيل دور الرقابة والمتابعة لتحقيق الانضباط، وذلك في إطار حرص الهيئة على المشاركة في تحقيق رؤية وسياسة الدولة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات وتحقيق رؤية «مصر 2030».

ولفت «ضاحي» إلى أن محافظة القاهرة تضم عيادات (المطرية، والقبة، والألف مسكن، والنصر حلوان، والمعادي، والمقطم، وأطفال مصر، وناصر، ومجمع شبرا الطبي، ومصر الجديدة، والقاهرة الجديدة)، فضلاً عن عيادتي مدينة نصر، والدقي، موضحاً أن محافظة القليوبية تضم عيادات (بنها، والنيل، وبهتيم، وحسن عوض).

وأضاف «ضاحي» أن محافظة الجيزة تضم عيادات (المجمع الطبي، والهرم، والسيسي، وأحمد عرابي)، وتضم محافظة الإسكندرية عيادات (لوران، وسموحة، والنقراشي، وإسكندرية، ومحمد فريد، ومجمع السيوف الطبي، والنصر الشاملة)، وتضم محافظة الدقهلية عيادات (الفردوس، وبن لقمان، وجديلة، ميت غمر)، وتضم محافظة الشرقية عيادات (فاقوس، والعاشر من رمضان، والمبرة).

وتابع «ضاحي» أن محافظة الغربية تضم عيادات (علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، وصحة طلاب ثاني، وسمنود، بن سينا، وأحمد عرابي، وقطور الشاملة)، وتضم محافظة البحيرة عيادات (كفر الدوار الشاملة، ودمنهور الشاملة، وايتاي الشاملة، وكوم حمادة الشاملة)، وتضم محافظة كفر الشيخ عيادات (العبور، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والحامول).

وقال «ضاحي» إن محافظة المنيا تضم عيادات (المبرة الشاملة، وحي غرب، وبني مزار، وملوي، أبو قرقاص)، وتضم محتفظة بني سويف عيادات (السلام، الشاملة، الصحة المدرسية، الواسطي، أهناسيا، ناصر، ببا، سمسطا)، وتضم محافظة أسيوط عيادات (المركزية، مجمع الصالح، سيدي جلال، ديروط)، وتضم محافظة سوهاج عيادتي (مجمع العاشر من رمضان، طهطا الشاملة).

ونوه «ضاحي» إلى أن محافظة قنا تضم عيادات (سيدي عبدالرحيم، نجع حمادي، قوص، الوفاء الشاملة، وتضم محافظة أسوان عيادات (التأهيل، الأوقاف، كوم امبو الشاملة، ادفو الشاملة)، وتضم محافظة السويس عيادتي (المجمع، الهلال)، وتضم محافظة شمال سيناء عيادة العريش.

وأوضح «ضاحي» أن محافظة دمياط تضم عيادتي (فارسكور، الأمل)، بينما تضم محافظة المنوفية عيادات (أبو بكر الصديق، قويسنا، تلا، بركة السبع، صحة مدرسية شبين الكوم، الباجور الشاملة، منوف، الشهداء، أشمون)، وتضم محافظة الفيوم عيادتي (الفيوم الشاملة، المجمع الطبي بكيمان فارس)، بينما تضم محافظة الوادي الجديد عيادتي (النصر الشاملة بالخارجة، الداخلة الشاملة بالداخلة).