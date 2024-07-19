وكيل تضامن الأقصر يعلن عقد دورة لـ200 فتاة بالغردقة ضمن مشروع "ابنتى الغالية"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن عقد المديرية فعاليات الدورة التدريبية بمشروع (ابنتى الغالية) لعدد 200 فتاة بمدينة الغردقة فى الفترة من 11 حتى 27 يوليو الجارى، وذلك فى مجال النهوض بالمرأة، حيث تهدف الدورة التدريبية إلى البناء النفسى والوجدانى للبنات الكبريات لغرس القيم الحياتية واكتساب مهارات تمكنهن من تطورهن الشخصى والتعامل مع مشاكل مجتمعاتهن بنجاح ونشر مبادئ السلام والمحبة والتعاون فى المجتمعات بالشراكة مع جمعيات أهلية مشهرة بالتضامن الاجتماعى .

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أنه فى مجال الحد من الزيادة السكانية فإن وزارة التضامن الاجتماعى بصدد إضافة عدد 5 عيادات بمشروع 2 كفاية بمحافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وفى مجال الأسرة والطفولة وبناءًا على بروتوكول التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر ومديرية الشئون الصحية بالأقصر، بإستلام عدد 1 حضانة متكاملة بقرية سطيح بمركز إسنا بجمعية مصر المحروسة بلدى وحضانة أخرى بقرية الديمقراط بمركز أرمنت بجمعية رسالة الخيرية .

ومن الجدير بالذكر أن مشروع 2 كفاية والذى يهدف للحد من الزيادة السكانية يعمل بمحافظة الأقصر منذ عام 2019 بعدد 9 عيادات موزعة على مستوى المحافظة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والمشورة الأسرية بالمجان بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر.

وفى مجال الرعاية الاجتماعية فإن مديرية التضامن الاجتماعى قامت بتجهيز بيت آمن لعدد 4 أبناء من مجهولى النسب بمحافظة الأقصر، وفى مجال الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وفى إطار التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الأوقاف بالأقصر، تم استلام عدد 2 طن من اللحوم لتوزيعها بالوحدات الاجتماعية لمستفيدى معاش تكافل وكرامة والأسر الأكثر احتياجًا.

عقد دورة لـ200 فتاة بالغردقة ضمن مشروع ابنتى الغالية



فعاليات مشروع ابنتى الغالية فى الأقصر