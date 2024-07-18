اليوم السابع
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وزير الرى: الأمن المائى للمواطن أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة

الخميس، 18 يوليو 2024 06:14 م
وزير الرى: الأمن المائى للمواطن أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الأمن المائي للمواطن أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة.

وأضاف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز" على هامش منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة: "نعمل على إنجاز تطوير شامل لمنظومة المياه في مصر".

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج، فى حضور رئيس مجلس الوزراء و28 وزيرًا.


وشهدت الجلسة، توجيه التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهود المبذولة للنهوض بالدولة المصرية واستمرار مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى، فضلا عن شكره على الممارسة الديمقراطية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم.







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