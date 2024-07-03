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ترشيح عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة محافظا للجيزة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:12 ص
ترشيح عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة محافظا للجيزة المهندس عادل النجار
كتبت – مرام محمد

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كشفت مصادر خاصة لـ"اليوم السابع" عن اختيار المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، محافظًا للجيزة، وذلك فى إطار حركة المحافظين الجديدة والتى من المنتظر الإعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة.

وضمن تشكيل المحافظين تردد اسم المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، محافظًا للجيزة خلفًا للواء أحمد راشد، ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المناصب التي تقلدها المهندس عادل النجار.

1- رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
2- رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
3- رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان.
4- رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.
5- رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف.

وتؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيشهد التغيير الوزاري الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.







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