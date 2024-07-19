وزارة الطيران: 15 رحلة فقط تأثرت من أصل 609 رحلات لبعض الشركات الأجنبية

كتب أحمد مصطفى

قالت وزارة الطيران فى بيان لها الآن إنه في ضوء متابعة وزارة الطيران المدنى لتعطل بعض الأنظمة التقنية وتأثيرها علي حركة الطيران المدني علي مستوي العالم.

وفي إطار المتابعة المستمرة للموقف أولا بأول، توضح وزارة الطيران المدني أنه في إطار متابعتها لموقف الرحلات لشركات الطيران العاملة بجميع المطارات في جمهورية مصر العربية تأثر بعض الأنظمة (Go-Now) حيث تم تفعيل أنظمة بديلة أخري، مما تسبب في حدوث بعض التأخيرات بمتوسط لا يتجاوز ساعتين.. وأن عدد الرحلات التي تأثرت نتيجة العطل ولم تتعدي 15 رحلة لبعض شركات الطيران الأجنبية من إجمالي 609 رحلة علي مستوي جميع المطارات المصرية، مع التأكيد على انتظام كافة رحلات شركات الطيران المصرية وفقا لجداول تشغيلها.

هذا ويتابع وزير الطيران المدني الموقف عن كثب من غرفة العمليات الرئيسية بسلطة الطيران المدني المصري للوقوف علي تأثيرات وتداعيات تلك الأزمة العالمية والتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ في هذا الشأن.

وجاري متابعة هذه الأعطال مع الشركة العالمية المسئولة عن تشغيل النظام لحين عودة التشغيل إلى المعدلات الطبيعية.



