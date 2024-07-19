وزارة الاتصالات تؤكد عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعطل التقنى العالمى

كتبت هبة السيد

بخصوص ما تناولته وسائل الإعلام العالمية عن تعطل بعض المطارات والخدمات الأخرى بـ أوروبا وشمال أمريكا، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبرانى (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى.

وأن جميع المطارات والموانى المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل طبيعى.

وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة الموقف فور حدوثه؛ وتؤكد الوزارة على متابعة الأمر من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفريق عمل المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات لحظة بلحظة لحين انتهاء المشكلة العالمية.