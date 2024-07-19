نقابة العلاج الطبيعى: ضبط منتحل صفة بأسوان افتتح مركزا للكشف على المرضى دون ترخيص

كتبت آية دعبس

وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، النقيب العام، الشكر للواء أشرف عطية، محافظ اسوان

ومحمد سعيدة مدير مديرية الصحة بأسوان، ومدير العلاج الحر، ومدير إدارة العلاج الطبيعي، فيما بذلوه من جهد مشكور وملموس لضبط الممارسات الطبية المنحرفة من الدخلاء و الأدعياء منتحلي صفة دكتور علاج طبيعى، وإلقاء القبض علي المدعو م. ت لفتحه مركز علاج طبيعي بدونه ترخيص وممارسة المهنة بدون الحصول علي ترخيص مزاوله من وزارة الصحة.



وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعى بالمواطنين عدم التعامل مع ما يسمي أخصائي تأهيل حركي، أخصائي طب بديل، أخصائي علاج تكميلي، مشيرة إلى أن تلك المسميات باب خلفي للنصب علي المريض المصري.



