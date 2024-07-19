نقابة التمريض تكشف قائمة المعاهد الفنية الخاصة المعتمدة.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

حذرت النقابة العامة للتمريض من الالتحاق بـ أكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة، وغير المصرح لها بقبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافتة إلى أن النقابة غير مسؤولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.

وأوضحت قائمة المعاهد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، والتى تشمل:

1- معهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر.

2- معهد الدكتورة عبلة الكحلاوي الفنية للتمريض بنظام الخمس سنوات والتابع لجمعية الباقيات الصالحات.

3- المعهد الفنى للتمريض بالمنتزة بالإسكندرية.

4- معهد المنتزة الفنى للتمريض بالبحيرة.

5- معهد رجاك للتمريض بالمنيا.

6- معهد إنجاز الفنى للتمريض بالفيوم.

7- معهد "حبيبة الخير" للتمريض التابعة للتأمين الصحي بمدينة السادس من أكتوبر.

8- معهد فنى تمريض وادي النيل والمعتمد من المجلس الاعلى للجامعات.

9- المعهد الفني للتمريض بشربين التابع لجمعية مرضى الكبد.

10- معهد الجونة للتمريض بالبحر الاحمر.

11- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

12- المعهد التكنولوجى للتمريض بالمنيا.

وأكدت أن تلك المعاهد فقط المعتمدة من الجهات الرسمية، مطالبة الأهالى بضرورة تحرى الدقة قبل التقديم للطلاب، لافته إلى أنه يتقدم للنقابة سنويًا الكثير من خريجى أكاديميات التمريض غير المرخصة، والراغبين فى القيد بالنقابة والحصول على كارنية مزاولة المهنة، موضحة أنهم ليس لهم الأحقية للتسجيل فى النقابة أو التكليف لكون شهادة التخرج الخاصة بهم غير مرخصة وغير معترف بها وغير معتمدة.