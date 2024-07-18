اليوم السابع
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الخميس، 18 يوليو 2024 07:38 م
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ننشر أسماء المرشحين للقبول بمدارس التمريض ببنى سويف لإجراء الاختبارات

الخميس، 18 يوليو 2024 07:24 م
ننشر أسماء المرشحين للقبول بمدارس التمريض ببنى سويف لإجراء الاختبارات وزارة الصحة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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اعتمدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، اليوم الخميس، نتيجة المرشحين للقبول بمدارس التمريض وذلك لدخول اختبارات التنسيق وكشف الهيئة والكشف الطبى، ووجهت الدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة التدريب ومدارس التمريض بإعلان كشوف المرشحين بمدارس التمريض لمعرفة مواعيد الاختبارات الخاصة بكل مدرسة.

وينشر اليوم السابع، أسماء الطلاب ومواعيد إجراء كشف الهيئة، وتم اختيار 62 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بنى سويف، وسيتم إجراء كشف الهيئة يوم 28 يوليو، و49 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، وسيتم إجراء كشف الهيئة يوم 30 يوليو، و46 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، وسيتم إجراء كشف الهيئة يوم 31 يوليو، و50 طالبة بمدرسة تمريض ببا، وسيتم إجراء كشف الهيئة 31 يوليو، و45 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، وسيتم إجراء كشف الهيئة يوم 1 أغسطس و45 طالبة بتَمريض الواسطى، وسيتم إجراء كشف الهيئة يوم 30 يوليو، بجانب 84 طالبًا ذكور بمدرسة باروط وسيتم إجراء كشف الهيئة يوم 29 يوليو.

 

 

باروط 2

 

باروط 2

 

بنى سويف 2
بنى سويف 2

 

تمريض الفشن
تمريض الفشن

 

تمريض الفشن 2
تمريض الفشن 2

 

تمريض الواسطى 2
تمريض الواسطى 2

 

تمريض الواسطى
تمريض الواسطى

 

تمريض باروط
تمريض باروط

 

تمريض ببا 2
تمريض ببا 2

 

تمريض ببا
تمريض ببا

 

تمريض بنى سويف
تمريض بنى سويف

 

تمريض سمسطا 2_1
تمريض سمسطا 2_1

 

تمريض سمسطا_1
تمريض سمسطا_1

 

تمريض ناصر 2
تمريض ناصر 2

 

تمريض ناصر
تمريض ناصر

 







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