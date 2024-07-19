مطار الشارقة الدولى يؤكد عدم تأثره بالخلل التقنى العالمى

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أكد مطار "الشارقة" الدولي أن جميع الرحلات والخدمات تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالخلل التقني العالمي، مع استمرارية تقديم الخدمات والعمليات دون تأخير.



وشدد المطار - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - على التزامه بالبروتوكول المتبع من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.



وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أكد - في وقت سابق اليوم - أنه لا وجود لأي مؤشرات لاختراقات أو هجمات سيبرانية حاليا؛ إثر الخلل التقني العالمي في تحديث برمجيات "كورد سترايك" والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم.



وأوصى المجلس بأخذ الحيطة والحذر تفاديا للوقوع ضحية للمخترقين الذين قد يستغلون هذا الخلل التقني سيبرانيا.. مؤكدا أنه جار التعامل مع الخلل التقني العالمي بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية والعالمية.