مطارات السعودية تعلن تأثر بعض أنظمة الطيران بالخلل التقنى العالمى

إيمان حنا

أعلن عدد من المطارات الدولية فى المملكة العربية السعودية تأثر بعض أنظمة شركات الطيران بها بسبب العطل التقنى الذى شهده العالم اليوم.

فى هذا السياق أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولى فى جدة ، تأثر بعض أنظمة شركات الطيران به بسبب العطل التقنى، و أضاف المطار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى" إكس": أن العمل جارٍ على حل المشكلة، ودعا المسافرين إلى ضرورة التواصل مع الناقل الجوي لمعرفة مستجدات رحلاتهم. وفق عكاظ .

كما أعلنت مطارات الملك خالد الدولي في الرياض، والملك فهد الدولي في الدمام، أن العطل العالمي في الأنظمة المشغلة لعدد من الناقلات الجوية، امتد أثره على عدد من الناقلين الجويين في المطارات.

وكشفت في بيانات عبر منصة "X"، أنه تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال لاستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين، فيما يجري العمل على حل المشكلة.

وعلى صعيد متصل، أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تعمل دون انقطاع، ولم تتأثر بالعطل التقني الذي ضرب اليوم معظم الجهات في دول العالم.

وقال المتحدث باسم "سدايا" المهندس ماجد الشهري في بيان صدر اليوم الجمعة: إن الهيئة منذ اللحظة الأولى من ظهور العطل التقني وهي تقف من خلال فرقها التقنية الوطنية على عمل أنظمتها الداخلية والأنظمة الحكومية المستضافة لديها، ولم تتعرض لأي عطل، حيث تم بناؤها بأيدي كوادر وطنية مؤهلة في مجالات تقنيات الحاسب الآلي والبرمجة، وذلك على أعلى مستوى من البناء التقني، الذي يكفل سرعة الانتقال من نظام إلى نظام في حال حدث أي عطل تقني.