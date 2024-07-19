مصرع طفلتين غرقا بحمام سباحة في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت مدينة 6 أكتوبر حادث مصرع طفلتين شقيقتين غرقا بحمام سباحة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفلتين غرقا بمدينة 6 أكتوبر.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وشقيقتها 7 سنوات، تعرضتا للغرق بحمام سباحة تابع لأحد الأندية بمدينة 6 أكتوبر.



تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، وجاري استجواب مسؤلي حما السباحة والنادي، والاستماع لأقوال أفراد أسرة الضحيتين، لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

