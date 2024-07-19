النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لكشف سبب احتراق مخزن بالمرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج، بسرعة إعداد وإرسال تقرير مفصل من المعمل الجنائى، لبيان السبب الحقيقى في واقعة حريق شب داخل مخزن مواد غذائية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية في منطقة المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.