مساجد شمال سيناء تستقبل اليوم قافلة مشتركة من علماء الأزهر والأوقاف

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستقبل 13 مسجدًا في شمال سيناء اليوم الجمعة، قافلة مشتركة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية، حيث يتحدث المشاركون جميعًا بصوت واحد حول موضوع "جبر الخاطر وأثره في الدنيا والآخرة".

وتأتى هذه القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء، ضمن نشاط القوافل الدعوية المشتركة إلى محافظة شمال سيناء.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أن القافلة تضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "جبر الخاطر وأثره في الدنيا والآخرة".

والمشاركون في القافلة، الشيخ أبو بكر محمود عبدالعال جبالي إمام وخطيب بأوقاف القاهرة ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد الرحمة – الظهير – الشيخ زويد 2 – الجورة، والشيخ مرتجي عبد الرؤوف شعبان واعظ بالأزهر الشريف ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد الخير – شبانة – رفح 2 والشيخ محمد كمال أحمد محمد أمين فتوى بدار الإفتاء ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد عباد الرحمن – البرث – رفح 2، والشيخ إبراهيم محمد جمعة واعظ بالأزهر الشريف ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد التوبة – الجورة – الشيخ زويد 2.

وتضم القافلة، الشيخ أحمد محمد محمد إبراهيم خطيب بأوقاف القاهرة ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد قباء – الجورة – الشيخ زويد 2، والشيخ محمد علي السعيد عبد الله باحث شرعي بدار الإفتاء ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد الرحمن – البرث – رفح 2، والشيخ علي الشاذلي محمود أحمد إمام وخطيب بأوقاف القاهرة ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد الأطرش – شبانة – رفح 2، والشيخ محمد أحمد أحمد عبد الرحمن واعظ بالأزهر الشريف ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد أولاد سليمان – الظهير – الشيخ زويد 2 ، والشيخ محمود فرحات أمين خليفة خليل إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد النور – أبو طويلة – الشيخ زويد، والشيخ يحيى أحمد حسن عطوة إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد أبو بكر الصديق – الكوثر – الشيخ زويد، والشيخ أحمد عبد الرحمن محمد الأنور محمد القادري إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد الرفاعي – حي أبو رفاعي – الشيخ زويد ، والشيخ محمد مسعد السيد عبدةإمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد أبو معالى – الغرة – الشيخ زويد ، الشيخ السيد عبد الصمد علي إبراهيم إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء ويؤدي خطبة الجمعة بمسجدآل جرير – الكوثر – الشيخ زويد.