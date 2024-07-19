اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يوليو 2024 03:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مساء اليوم.. انقطاع المياه عن 4 مناطق غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خطوط رئيسية

الجمعة، 19 يوليو 2024 03:08 م
مساء اليوم.. انقطاع المياه عن 4 مناطق غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خطوط رئيسية مياة الاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياة الاسكندرية، عن انقطاع المياه اليوم الجمعة ، ب 4 مناطق  غرب الإسكندرية ،وذلك بسبب ترحيل خطوط رئيسية بشبكة الصرف الصحى مما يؤدى الى تقليل ضغوط المياه و انقطاعها فى بعض المناطق.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم ، أن أعمال ترحيل الخطوط تؤثر على  مناطق المستعمرة ومساكن مبارك و عبد القادر الجديدة والمدينة الجامعية غرب  الاسكندرية، وذلك فى التاسعة مساء وحتى اليوم التالى ، على أن يعاد ضخ المياه مرة أخرى عقب الإنتهاء من أعمال الترحيل .

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين ، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ،و عند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من أى خط أرضى أو علي 035815700.

 

 







مياه الاسكندرية

الاسكندرية

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة