مساء اليوم.. انقطاع المياه عن 4 مناطق غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خطوط رئيسية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياة الاسكندرية، عن انقطاع المياه اليوم الجمعة ، ب 4 مناطق غرب الإسكندرية ،وذلك بسبب ترحيل خطوط رئيسية بشبكة الصرف الصحى مما يؤدى الى تقليل ضغوط المياه و انقطاعها فى بعض المناطق.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم ، أن أعمال ترحيل الخطوط تؤثر على مناطق المستعمرة ومساكن مبارك و عبد القادر الجديدة والمدينة الجامعية غرب الاسكندرية، وذلك فى التاسعة مساء وحتى اليوم التالى ، على أن يعاد ضخ المياه مرة أخرى عقب الإنتهاء من أعمال الترحيل .

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين ، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ،و عند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من أى خط أرضى أو علي 035815700.