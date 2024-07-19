محافظ أسيوط يستقبل وفد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالمحافظة لتقديم التهنئة

أسيوط -هيثم البدرى

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار ابراهيم جلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة بأسيوط، وأعضاء مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار الدكتور أحمد السيد أفندى رئيس النادى، وذلك لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظاً للاقليم،وذلك بحضور المستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، المستشار القانونى لمحافظة أسيوط، والقضاة أعضاء مجلس الادارة، والمستشار محمد يحيى دريع والمستشار محمد زكريا نصير ،والمستشار مصطفى خليل هارن، والمستشار الدكتور سيد الخشت والمستشار الدكتور يوسف أحمد قدري.

ورحب المحافظ، بنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادى والوفد المرافق لهما، مقدماً الشكر والتقدير لهم على هذه الزيارة الكريمة لتهنئته بالمنصب الجديد، معرباً عن تقديره واحترامه لكيان مجلس الدولة ولجميع السادة قضاة وقاضيات مجلس الدولة ، لافتاً إلى أن هدفه هو تحقيق آمال وطموحات المواطنين وتقديم خدمات حقيقية على أرض الواقع تساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات الخدمية والتنموية .

من جانبه قدم المستشار إبراهيم جلال، والمستشار أحمد السيد، والوفد المرافق لهما، التهنئة لمحافظ أسيوط، متمنيًا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد ، مقدمين له الدرع التذكارى للنادى .