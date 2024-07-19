محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير مستشفى نصر النوبة بنسبة تنفيذ 80%

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، الجمعة، مشروع تطوير وإحلال وتجديد مستشفى نصر النوبة المركزى والذى وصلت نسبة التنفيذ به نحو 80 %، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 350 مليون جنيه.

وأثناء جولته بالمستشفى، برفقه الدكتور محمد سعيد، مدير مديرية الصحة، والقيادات البرلمانية والتنفيذية، شدد محافظ أسوان، على ضرورة زيادة وتيرة العمل بالمشروع حتى يتسنى نهوه فى أسرع وقت ودخوله الخدمة بشكل كامل خلال شهرين، لمساهمته فى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأكثر من 150 ألف نسمة.

وأشار، إلى تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لإنهاء تشطيب وتجهيز 11 مستشفى ، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة.

وأوضح مدير مديرية الصحة، أن مستشفى نصر النوبة تقع على مساحة 12 ألف و970 م2 وتصل طاقتها إلى 123 سرير موزعين على أقسام الإقامة بقوة 72 سرير والعناية المركزة بقوة 10 أسرة، كما تضم المستشفى أيضاً 7 حضانات للأطفال المبتسرين و33 ماكينة غسيل كلوى وكذا 3 غرفة عمليات، لافتاً إلى أنه يضاف لذلك أقسام الطوارئ والنساء والتوليد والمعامل والأشعة والعيادات وبنك الدم والصيدلية، بجانب أقسام الإقامة الداخلية للمرضى والتعقيم المركزى وسكن أطقم الأطباء والتمريض وأقسام الخدمات المختلفة.