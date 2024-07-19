محافظ أسوان للمصلين عقب الجمعة: "جئنا نستكمل سلسلة الإنجازات"

أسوان – عبد الله صلاح

تحدث اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان الجديد، مع جموع المصلين عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمدينة نصر النوبة، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، ضمن زيارته لمدينة نصر النوبة.

أكد محافظ أسوان، خلال اللقاء، أن المرحلة الحالية نستكمل فيها سلسلة الإنجازات التى تشهدها محافظة أسوان ومنها مركز نصر النوبة والتى تحظى بخدمات عديدة من خطط التنمية ودعم البنية التحتية والخدمات الجماهيرية.

واستعرض المحافظ الجديد، مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وصندوق تحيا مصر والخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية بنصر النوبة، لافتاً إلى أن تلبية المطالب المتنوعة للمواطن الأسوانى وتحسين مستوى المعيشة له والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لها تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى وتعتبر بمثابة شغلنا الشاغل الذى نسعى لتحقيقه، لتخفيف أى معاناة فى أى قطاع خدمى عنه خلال المرحلة الحالية.

يشار إلى أن محافظ أسوان أدى صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمدينة نصر النوبة وألقى خطبة الجمعة، الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف، تحت عنوان "جبر الخاطر وأثره فى الدنيا والآخرة".



كلمة محافظ أسوان



محافظ أسوان يوجه كلمة للمصلين بنصر النوبة