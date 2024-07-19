فايننشال تايمز: إلغاء أكثر من 3000 رحلة جوية نتيجة للعطل التقنى

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من فايننشال تايمز تؤكد إلغاء أكثر من 3000 رحلة جوية حول العالم نتيجة للعطل التقني.

أعلنت هيئة النقل العام فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" تأثر وسائل النقل بما فى ذلك القطارات والحافلات بالانقطاع الكبير فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم الجمعة، أن الأنظمة الداخلية للعديد من وسائل النقل معطل حاليا، وأن فرق تكنولوجيا المعلومات تعمل على معالجة هذه المشكلة.. فيما رجحت الهيئة مع ذلك تأخر مواعيد القطارات والحافلات على مدار اليوم.

جدير بالذكر أن الانقطاع الكبير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في جميع أرجاء العالم اليوم تسبب في إحداث اضطرابات ومشكلات في عدد من المطارات الدولية، بالإضافة إلى التأثير على المجموعات الإعلامية والموقع الإلكتروني لبورصة لندن وغيرها.

وقد أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات أنه تم إصلاح السبب الرئيسي للخلل التقني في تطبيقاتها والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم، لافتة إلى أن المشكلة نجمت عن آخر تحديث أصدره طرف ثالث، وهو شركة "كراودسترايك" للأمن السيبرانى.