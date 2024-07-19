اليوم السابع
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فايننشال تايمز: إلغاء أكثر من 3000 رحلة جوية نتيجة للعطل التقنى

الجمعة، 19 يوليو 2024 09:32 م
فايننشال تايمز: إلغاء أكثر من 3000 رحلة جوية نتيجة للعطل التقنى طائرة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من فايننشال تايمز تؤكد إلغاء أكثر من 3000 رحلة جوية حول العالم نتيجة للعطل التقني. 

أعلنت هيئة النقل العام فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" تأثر وسائل النقل بما فى ذلك القطارات والحافلات بالانقطاع الكبير فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم الجمعة، أن الأنظمة الداخلية للعديد من وسائل النقل معطل حاليا، وأن فرق تكنولوجيا المعلومات تعمل على معالجة هذه المشكلة.. فيما رجحت الهيئة مع ذلك تأخر مواعيد القطارات والحافلات على مدار اليوم.

جدير بالذكر أن الانقطاع الكبير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في جميع أرجاء العالم اليوم تسبب في إحداث اضطرابات ومشكلات في عدد من المطارات الدولية، بالإضافة إلى التأثير على المجموعات الإعلامية والموقع الإلكتروني لبورصة لندن وغيرها.

وقد أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات أنه تم إصلاح السبب الرئيسي للخلل التقني في تطبيقاتها والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم، لافتة إلى أن المشكلة نجمت عن آخر تحديث أصدره طرف ثالث، وهو شركة "كراودسترايك" للأمن السيبرانى.







فايننشال تايمز

3000 رحلة جوية

حول العالم

عطل تقني




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