تأثر وسائل النقل العام فى واشنطن بالعطل التقنى العالمى

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت هيئة النقل العام فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" تأثر وسائل النقل بما فى ذلك القطارات والحافلات بالانقطاع الكبير فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم الجمعة، أن الأنظمة الداخلية للعديد من وسائل النقل معطل حاليا، وأن فرق تكنولوجيا المعلومات تعمل على معالجة هذه المشكلة.. فيما رجحت الهيئة مع ذلك تأخر مواعيد القطارات والحافلات على مدار اليوم.

جدير بالذكر أن الانقطاع الكبير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في جميع أرجاء العالم اليوم تسبب في إحداث اضطرابات ومشكلات في عدد من المطارات الدولية، بالإضافة إلى التأثير على المجموعات الإعلامية والموقع الإلكتروني لبورصة لندن وغيرها.

وقد أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات أنه تم إصلاح السبب الرئيسي للخلل التقني في تطبيقاتها والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم، لافتة إلى أن المشكلة نجمت عن آخر تحديث أصدره طرف ثالث، وهو شركة "كراودسترايك" للأمن السيبراني.

وحدث ارتباك عالمي وشلل أصاب العديد من خطوط الطيران العالمية ونظم الخدمات الطبية والسكك الحديدية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية من الحكومات المعتمدة علي نظم تشغيل تقنية تابعة لشركة مايكروسوفت بسبب عطل تقني أصاب الشركة، تعمل حالياً علي إصلاحه.

وعاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم ،من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.. ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا، ورغم أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على X إلى أن الوضع يتحسن، لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.