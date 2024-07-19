غدا.. نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطينى

كتب محمد السيد الشاذلى

تنظم نقابة الصحفيين، غدا السبت، يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطينى البطل، الذى يتعرض لحرب إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل فى التاريخ القريب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي .

يشارك فى اليوم الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، والدكتور عبد العليم محمد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين، وممثل لنقابة المهندسين، والمهندس عادل المشد ممثل اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطينى، والكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل النقابة الأسبق.

ودعت النقابة كل الداعمين للقضية الفلسطينية، للمشاركة فى فاعليات اليوم التضامنى، الذى يبدأ فى السادسة مساء السبت 20 يوليو 2024م فى مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، ويشارك فيه ممثلون لعدد من النقابات المهنية، والشخصيات العامة، والداعمين للقضية الفلسطينية.

وتقيم النقابة معرضًا للصور، التى تبرز المجازر الوحشية، التى يرتكبها المحتل الصهيونى المجرم منذ أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى كلمة للصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح أحد رموز صمود الشعب الفلسطينى البطل.

من ناحية أخرى، قررت النقابة مخاطبة كل الجهات المدافعة عن حرية الصحافة، ومنها الأمم المتحدة، والاتحاد الدولى للصحفيين، والمنظمات الدولية لوقف استهداف الصحفيين بعد أن وصل عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى أكثر من 158 زميلًا خلال العدوان، كما بدأت النقابة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وجميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة فى تفعيل خطوات محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

وحيت نقابة الصحفيين نضال الشعب الفلسطينى الباسل وصموده فى وجه العدوان الإسرائيلى، كما تحيى مقاومته الباسلة، مؤكدة أنه لم يعد مقبولًا الصمت أمام كل هذه الجرائم الوحشية فى حق الشعب الفلسطينى، وأنه لا بد من التحرك العاجل على كل الأصعدة لمواجهة مجرمى الحرب الإسرائيليين، ووقف عدوانهم فى حق الشعب الفلسطينى الشقيق.