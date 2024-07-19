عمال بـ"سكن مصر": حاسين إن العلمين الجديدة بيتنا والمدينة لكل فئات الشعب

كتب الأمير نصرى

التقى الإعلامي جابر القرموطي خلال برنامج "العالم علمين" المذاع على قناة "CBC" بأحد العاملين بمشروع "سكن مصر" للحديث عن الحياة داخل المدينة.

وقال زكريا السبكى، عامل من محافظة قنا: "المكان هنا كان أرض بور، وانا مبسوط هنا ومش راجع بلدى تانى، وحاسس إن المكان ده بيتى، ولما برجع قنا بحس إنى غريب، مؤكدا أن المدينة لجميع فئات الشعب".

وأضاف محمد أحمد، من محافظة سوهاج: "جيت هنا منذ 4 أشهر، بشتغل هنا بالكوريك، لرفع المخلفات المتبقية فى الطرق، ومبسوط الحمد لله، وكل اللى هنا واحد صعايدة وفلاحين".

ولفت أحمد أشرف مشرف الزرع بالمشروع إلى أن المكان كان صحرا، ونحن نقوم بزراعة اللاند سكيب وهى آخر مرحلة، بنخلى المكان جنة، موضحا انه تم البدء فى الموقع منذ عامين، وشهور ويكون خلصان".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.