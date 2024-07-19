اليوم السابع
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ظهور نادر للسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب فى مؤتمر الحزب الجمهورى

الجمعة، 19 يوليو 2024 05:31 ص
ظهور نادر للسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب فى مؤتمر الحزب الجمهورى السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب
أنس حبيب

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شهد مؤتمر الحزب الجمهورى لترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صباح الجمعة ظهورا نادر للسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، بعد فترة اختفاء طويلة أثارت تساؤلات المراقبين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تلق السيدة الأولى السابقة أي خطاب مكتفية بظهور رسمي على منصة الحدث التي استقبلت قبلها نجل الرئيس السابق.

ومن المنتظر أن يلقى ترامب بعد قليل خطاب قبوله الترشح باسم الحزب الجمهورى في الانتخابات الأمريكية القادمة وسط تزايد فرص فوزه في جميع الاستطلاعات التي تجرى في الولايات المتحدة، بينما يواجه خصمه الرئيس الحالي جو بايدن ضغوط كبيرة تطالبه بالتنحى عن سباق الرئاسة نظرا لحالته الصحية المتراجعة نتيجة تقدمه في السن (81 عام).

وتترقب المنصات الإعلامية في أمريكا خبر انسحاب بايدن من السباق الرئاسي بعد صدور تصريحات من مسؤولين بارزين في حزبه الديمقراطى تفيد انكماش فرص وصوله للبيت الأبيض في الانتخابات القادمة، مثل الرئيس السابق باراك أوباما ورئيسة الكونجرس الأمريكي السابقة نانسى بيلوسى.







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