مسؤول سابق في البنتاجون: أسهم ترامب تزداد في الرأي العام الأمريكي

كتب محمد شرقاوى

قال سكوت سميتسون مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول الاستماتة لتحقيق الانتصار في الانتخابات على نظيره الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب.

وأضاف سميتسون، في مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "ترامب يحصل على المزيد من الفرص وأسهمه تزداد في الرأي العام، ولكن هناك ولايات متأرجحة يمكنها تحديد هوية الفائز في الانتخابات".

وتابع مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون": "الولايات المتأرجحة هي التي تقرر مصير الانتخابات، وكان هناك نقاش محتدم من الحزب الجمهوري في هذا الشأن".

وعما إذا كان ترامب اقترب من الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال: "دائما هناك أمور تتغير فجأة، وحتى اليوم كان من المفترض أن يكون ترامب الرئيس القادم وربما تتغير هذه الأمور في الفترة المقبلة".