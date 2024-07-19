شركات التأمين تصرف 13.7 مليار جنيه تعويضات خلال 4 شهور بنسبة نمو 29%

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024 وبلغت 28.6 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 24.6%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024، مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو 39.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 13.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024، مقابل 12.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.1%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 13.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024 مقابل 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 29.7%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024، مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 78.6%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 3.1%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024 بين 25.1 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 20.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.1%، و3.6 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 2.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 56.8%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 12.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024 مقابل 9.6 مليار جنيه بنسبة نمو 28.6%، و1.3 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 953 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 40.3%.