زوج يطالب بمقدم الصداق المسدد لزوجته بعد ملاحقتها له بدعوى خلع.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبي

" زوجتي لاحقتني بدعوي خلع، وحاولت إخفاء الأمر طوال شهور ، واكتشفت أنها تعرض رد مقدم صداق ألف جنيه لا غير - رغم أنها حصلت علي مليون جنيه -، لتلاحقني بالدعاوي من نفقات وحبس بعد عامين زواج، وترفض تمكيني من شقة الزوجية بحجة أنها حاضنة لطفلي الرضيع".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، ادعي تحايل زوجته للاستيلاء علي مقدم الصداق الحقيقي.

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" دمرت حياتي، ولاحقتني بالسب والقذف، لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، واستيلائها علي المقدم الحقيقي وردها فقط مبلغ مالي يقدر بـ -ألف جنيه- لا غير المسجل بعقد الزواج، وطالبتني بالانفصال عنها دون أن يحدث بيننا أي خلافات ورفضت كافة الحلول الودية من أجل تربية أبني الرضيع بشكل مشترك، لترفض وساطة الأصدقاء والأهل وتتوعدني بالعذاب والانتقام، وعندما طالبت أهلها برد حقوقي وما قدمته لها من أموال ومقدم صداق رفضوا، واستولت على مسكن الزوجية".

وأشار الزوج :"تطالبني في الشهر بنفقات تزيد عن 45 ألف جنيه، وبالرغم من سدادي نفقاتها لاحقتني بدعوي تبديد للمصوغات التي بحوزتها، لتسحب مني المال شهرياً بحجة مرض أبني، وسداد مصروفات سفرها وعائلتها، لاكتشف أنها تخطط بالانفصال عني منذ بداية زواجنا ولكنها كانت تنتظر إنجابها طفلي حتي تحصل علي مسكن الزوجية، ولاحقتني بالسب والقذف لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية".



