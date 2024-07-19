حياة كريمة.. 7 معلومات عن الموقف الجديد لسيارات السرفيس بكوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الموقف الجديد لسيارات السرفيس بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، كخطوة جيدة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكدس سيارات السرفيس بالمناطق الحيوية، والذى يأتى تنفيذه ضمن مبادرة "حياة كريمة".

1. يقع الموقف الجديد للسيرفيس بمنطقة رؤوف شمال مدينة كوم أمبو.

2. يساعد الموقف الجديد على تخفيف التكدس المرورى للمواقف القديمة أسفل كوبرى كوم أمبو.

3. مقام الموقف على مساحة 4 أفدنة.

4. يستوعب 232 سيارة.

5. ويضم 19 محلاً متعدد الأنشطة ومبنى إدارى وكافتيريا ومسجد ودورات مياه، بالإضافة إلى كافتيريا ومطعم.

6. يأتي تنفيذه ضمن 19 مشروعاً للإدارة المحلية.

7. يعد أحد مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".



موقف السيرفيس الجديد بمدينة كوم أمبو (1)



موقف السيرفيس الجديد بمدينة كوم أمبو (2)



موقف السيرفيس الجديد بمدينة كوم أمبو (3)



موقف السيرفيس الجديد بمدينة كوم أمبو (4)