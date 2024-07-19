حملة تركيب وصيانة للإنارة ورفع المخلفات بأحياء المنصورة

الدقهلية – سارة الباز

قام أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الجمعة، بحملة مكبرة للنظافة، ورفع المخلفات، والتراكمات، والأتربة بنطاق المنطقة المركزية، بالتنسيق مع رئاسة حي شرق المنصورة، ومركز، ومدينة المنصورة، والتى تم انطلاقها اليوم، ومهمتها رفع كفاءة النظافة بالميادين، والشوارع الرئيسية، والفرعية، وتحسين الإضاءة، ودعم المساحات الخضراء بالجزر الوسطى بالميادين، والمناطق الحيوية بنطاق المنطقة المركزية، وذلك لتظهر الدقهلية بالمظهر اللائق بها ولمواطنيها .

وتابع رئيس حى غرب المنصورة الأعمال اليومية؛ لرفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حي غرب، ومنها شارع الجيش، وشارع الجمهورية، وشارع المشاية السفلية، وشارع الثانوية، وشارع الترعة، وامتداد شارع جيهان، ومنطقة الجلاء، وشارع مستشفى الصدر، وشارع النخلة، وشارع بورسعيد، وشارع كلية آداب، ومنطقة الجامعة، وشارع عبد السلام عارف، وكوبري المرور، وكوبري سندوب، وشارع العبور، ومنطقة سندوب، وذلك برفقة نواب رئيس الحي، وبالتنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات بمحافظة الدقهلية، ومحمد حمص، مدير المخلفات الصلبة، وأحمد حمدي، رئيس جهاز النظافة، والتجميل بمحافظة الدقهلية.

كما تابع رئيس حي غرب المنصورة مع راضى سليمان، مدير الورشة الصناعية، كنس ورفع الأتربة، والمخلفات الصلبة، وغسيل الأرصفة، والبردورات بشارع عبد السلام عارف ، وتابع مع ابراهيم حمزة، مدير الحدائق رفع المخلفات، وري المسطحات الخضراء بحديقة شجرة الدر، وتقليم، وتهذيب الأشجار بحديقة عروس النيل .

حملة تركيب وصيانة للإنارة

وأعلن محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة عن القيام بحملة لأعمال تركيب وصيانة الإنارة العامة، حيث كلف الجهاز التنفيذي متمثلا في طارق جاد نائب رئيس الحي، وحسين الشربيني، مدير قسم الإنارة العامة بحملة أعمال تركيب وصيانة للإنارة بنطاق الحي، ومراجعة الخلايا، والأعمدة، وتدعيم الإنارة، ورفع كفاءة الأعمدة بشارع سعد زغلول، ومساكن جديلة، والتفريعات، وشارع الإمام محمد عبده بنطاق حي شرق.

وأكد رئيس الحي على متابعته الشخصية على مدار الساعة من أجل إنجاز، واستمرار العمل على الوجه الأكمل؛ للارتقاء بمستوى العمل بنطاق الحي.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية؛ تحت إشراف ومتابعة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حى شرق المنصورة، وتكليفات الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية؛ تلبية لمطالب، واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة، وتجميل الشوارع، والميادين، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.



رفع المخلفات بحي غرب المنصورة



كنس شوارع غرب المنصورة



حملة نظافة بحي غرب المنصورة



حملة إنارة بحي شرق المنصورة