حملات لرفع الإشغالات ومخالفات البناء بمركز سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بنى سويف برئاسة نشأت معبد، بتنفيذ حملة مكثفة لرفع كافة إشغالات الطريق العام بشارع بورسعيد وشارع محمود سليمان، وشارع 26 يوليو وذلك بحضور شوقي هاشم نائب رئيس المدينة ، ومسؤولي الإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة كافة إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة بتلك المناطق، فضلاً عن التحفظ على موازين وحوامل حديدية، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالحدود المسموحة لهم داخل الرخصة، وعدم افتراش الأرصفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لرصد تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، حيث تم إزالة عدة حالات تعد بالبناء زمام هندفا المدينة وعزبة الشيخ خطاب التابعة لمجلس قروي الشنطور، بينما تم التنسيق مع هندسة كهرباء مازورا لاستبدال عامود كهرباء بالقرية، ، في حين تم تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة بشوارع المدينة والقرى التابعة وتفريغ الحاويات الثابتة، ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات، ومراجعة أعمال النظافة بقرى المركز.