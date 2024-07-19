جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار شرم الشيخ برئاسة الأستاذ محمد يوسف عبد النبى من ضبط محاولة كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.



ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روسيا على رحلة طائرة الخطوط الروسية القادمة من موسكو اشتبه عبد المجيد مصطفى رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب روسى الجنسية يحمل حقيبة هاند باج ويجر حقيبة كبيرة الحجم بدت عليه علامات الإرتباك فطلب منه جواز سفره فلاحظ كثرة تردداته.

وبسؤاله عما اذا كان يحمل اشياء غير الأغراض الشخصية أجاب بالنفى فقام بتحويل الحقائب لتمريرها على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة بيشوى سامح وضياء الدين محمد ابراهيم تحت اشراف محمد توفيق مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات متكررة ومتماثلة.

وتم تكليف عمرو نادى مأمور الجمرك بتفتيشه وأسفر عن وجود وجود 450 علبة من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان داخل حقائبه.



وقام بالجرد والتحريز عبد الرحمن سالم وأحمد محمد عادل وأحمد عبدالحافظ وعمرو مبروك وهشام أحمد درديرى ومصطفى رسمى ومحمد حزمان ويوسف الشحات واحمد حسام تحت إشراف الأستاذ محمود صبرى واحمد شبل رؤساء قسم الأمن الجمركى.

قرر محمد لطفى عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2024 بعد العرض على المستشار سلمى سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.