تنظيم الاتصالات: الأزمة العالمية بسبب عطل خلال تحديث "كراود سترايك" لبرامجها

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تفاصيل العطل التقنى العالمى، موضحا أنه أثناء قيام شركة كراود سترايك وهى شركة عالمية متخصصة فى أمن المعلومات، بتحديث البرامج الخاصة بها، حدث عطل تقنى أدى لمشكلة فى الحوسبة السحابية المسؤولة عن تخزين البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمطارات والموانئ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الشركات لم تستطع الوصول للبيانات والمعلومات الخاصة بها، فتوقفت كل الخدمات التى تقدمها، وحدث الذعر الذى شاهدناه فى الشركات على مستوى العالم.



ولفت إلى أن الهجمات السيبرانية عبر شخص أو جهة أو شركة تحاول تهكر معلومات أو تعطلها، وهو ما لم يحدث، وما حدث هو عطل فنى، فى جزء حساس وهو الحوسبة السحابية أدى إلى المشكلة الكبيرة فى العالم وتأثر الخدمات بهذا العطل، مضيفا أن الخدمات التى تقدم من كافة المرافق الحيوية فى الدولة من مطارات وموانئ وخدمات مصرفية وشركات الاتصالات وموقع مصر الرقمية لم تتأثر بهذا العطل الفنى، ومن بداية الأزمة تم تشكيل غرفة عمليات ومستمرة حتى انتهاء الأزمة العالمية.